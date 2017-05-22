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Berrin Taş şiir gecesinden
Posted On Mayıs 22, 2017
By
huraykilic
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Şiir Atölyesi
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Berrin Taş şiir gecesinden
huraykilic
May 22, 2017
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