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  • Şair İsmet Alıcı Şubat ayı etkinliğimizde konuğumuzdu. 23 Şubat 2017

Posted On Şubat 24, 2017 By In Şiir Atölyesi With 32 Views

Şair İsmet Alıcı Şubat ayı etkinliğimizde konuğumuzdu. 23 Şubat 2017

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